"سهيل" يطفو على متن مركبة دراجون.. فيديو

ظهرت دمية سهيل من خلال مقطع فيديو تم التقاطته الآن أثناء رحلة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وزملائه في مهمة crew 6، وهي تطفو متن مركبة دراجون مشيرةً إلى الدخول في بيئة انعدام الجاذبية.

وكان النيادي قد حمل دمية "سهيل" معه خلال أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب لترافقه خلال الرحلة.

وانطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بصحبة طاقم المهمة crew-6، إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح، بعدما نجح إطلاق الصاروخ فالكون 9، وهو يحمل المركبة "كرو دراغون إنديفور"، في تمام الساعة 9:34 دقيقة صباح اليوم.

وانفصلت مركبة دراغون عن الصاروخ فالكون 9 بنجاح لتكمل رحلتها إلى محطة الفضاء الدولية.

دمية #سهيل تطفو على متن مركبة #دراجون مشيرةً إلى الدخول في بيئة انعدام الجاذبية. وسترافق تميمة سهيل رائد الفضاء #سلطان_النيادي خلال أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/qw5LyWrq3S — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 2, 2023



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