دبي - الإمارات اليوم

نظمت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ضمن برنامج «أثر»، الذي أطلقته أخيراً، زيارة ميدانية للاطلاع على مشروع دعم تغذية الأمهات الحوامل والمواليد الجدد في سريلانكا، الذي تنفذه مؤسسة المبادرات، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، حيث يهدف المشروع إلى تحسين تغذية الأمهات الحوامل وتعزيز صحة المواليد.

ويأتي المشروع ضمن برنامج أوسع يشمل أيضاً مدغشقر، ومنغوليا، وتنزانيا، في إطار جهود مؤسسة المبادرات لمكافحة سوء التغذية في العالم، بما يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استدامة العطاء، وتغيير واقع المجتمعات الأكثر احتياجاً نحو الأفضل.

وتعد زيارة سريلانكا الأولى من نوعها ضمن برنامج «أثر»، حيث تعتزم مؤسسة المبادرات تنظيم زيارات مماثلة تشمل الدول الثلاث الأخرى التي يستهدفها برنامج مكافحة سوء التغذية، والذي يمتد حتى العام 2028 بالتعاون مع «اليونيسف» من أجل تحسين صحة الأمهات، والحد من مخاطر نقص المغذيات الدقيقة، ودعم النمو الصحي للأجنة والمواليد، حيث وصل عدد المستفيدين منه حتى الآن في سريلانكا وحدها إلى أكثر من 233 ألف مستفيد.

واطلع الوفد - الذي ضم مؤثرين ومساهمين في الجهود الإنسانية لمؤسسة المبادرات، ومعنيين بالعمل الخيري في مجتمع الإمارات - على الخطوات التي قطعها المشروع للحد من مخاطر سوء التغذية ونقص الفيتامينات والمعادن الأساسية لدى الأمهات الحوامل والمواليد الجدد من خلال توفير المكملات الغذائية متعددة المغذيات الدقيقة (MMS)، التي تحتوي على 15 نوعاً من الفيتامينات والمعادن، إلى جانب النتائج التي حققها لتعزيز التوعية بالتغذية السليمة ودعم الرعاية الصحية خلال الحمل.

وأكد مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الدكتور فوزان الخالدي، الدور الحيوي الذي لعبته الشراكات التي رسختها مؤسسة المبادرات خلال السنوات الماضية في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة سوء التغذية لدى الفئات الأقل حظاً حول العالم، مشيراً إلى أن تعاون المؤسسة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) حقق نتائج إيجابية في سياق حرصهما المشترك على تحسين تغذية الأمهات الحوامل والمواليد الجدد.

ويتيح المشروع الذي يتم تنفيذه في سريلانكا للنساء الحوامل الحصول على المكملات الغنية بالحديد للوقاية من فقر الدم «الأنيميا» وتعزيز مناعة الأم ودعم النمو السليم للجنين، كما يقدم عبر جلسات الإرشاد الفردي والتوعية للأمهات صورة متكاملة حول أهمية التغذية السليمة خلال فترة الحمل وكيفية حماية أطفالهن قبل الولادة.

ويسعى المشروع إلى تعزيز الرعاية الصحية الأولية، بما يؤدي إلى خفض معدلات الولادة المبكرة ونقص الوزن عند الولادة، عبر دمج حزم التغذية المتخصصة ضمن خدمات الرعاية السابقة للولادة.

فوزان الخالدي:

. تعاون «المؤسسة» مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، حقق نتائج إيجابية.