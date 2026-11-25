أبوظبي - وام

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق مبادرة «أفراح الإمارات»، بهدف ترسيخ ثقافة الأعراس الجماعية، وتشجيع الشباب الإماراتي على الإقبال على الزواج وتكوين أسر جديدة، إلى جانب توسيع مشاركة المجتمع في دعم استقرار الأسرة الإماراتية والاحتفاء بأبنائها، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ55.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً للنهج الذي أرساه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تشجيع الشباب المواطنين على الزواج ودعم استقرار الأسرة.

«المبادرة » تحمل شعار «الفرحة تعمّّ » لتحيي روح العرس الإماراتي بعاداته وتقاليده. وام (WAM/WAM)

وتشمل المبادرة إمارات الدولة كافة، وتستهدف مشاركة أكثر من 2000 عريس في سلسلة من الأعراس الجماعية التي تنطلق بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد، وتتجاوز المناسبة إقامة العرس الجماعي، لتجعل من فرحة الزواج احتفاءً تشارك فيه الأسر والمجتمع، في أجواء تعبّر عن الاعتزاز بالهوية الإماراتية.

وتعيد «أفراح الإمارات» إحياء معنى العرس الذي كانت تفرح به الأسرة، و«الفريج» (الحي) كله، حين يجتمع الأهل والجيران حول العروسين، فتتسع الفرحة وتعمّ البركة.

وتتجلى في اجتماع الناس على الفرح قيم المودة والتكافل، ويغدو الزواج مناسبة تقرّب بين الأسر، وتعزز التلاحم المجتمعي.

وتجمع المبادرة، من خلال مظلة وطنية واحدة تراعي خصوصية كل إمارة، الجهات الحكومية والمجتمعية والشركاء حول المقبلين على الزواج، وتيسّر لهم بداية حياتهم الأسرية، مع إبراز العادات الإماراتية الأصيلة.

ويعبر اسم «أفراح الإمارات» عن مشاركة الوطن وأبنائه وبناته فرحة الزواج وتأسيس أسرة، وهي مناسبة تلتقي فيها العائلات، ويشارك فيها الأهل والأصدقاء والمهنئون، وتتعمق خلالها الروابط بين الأسر وروح التلاحم المجتمعي، ومع تزامن الأعراس مع احتفالات عيد الاتحاد، تصبح فرحة كل أسرة جزءاً من احتفال وطني تشارك فيه الإمارات السبع.

وتحمل مبادرة «أفراح الإمارات» شعار «الفرحة تعم»، لتحيي روح العرس الإماراتي بعاداته وتقاليده، كما عرفته الفرجان قديماً، حين كان أهل «الفريج» يفرحون بزواج أبناء المنطقة الواحدة كما يفرحون بزواج أبنائهم، وتتيح الأعراس الجماعية للمقبلين على الزواج الاحتفال مع الأهل والأصدقاء في أجواء تحافظ على عادات العرس الإماراتي وتخفف عنهم تكاليفه.

«المبادرة » تحمل شعار «الفرحة تعمّّ » لتحيي روح العرس الإماراتي بعاداته وتقاليده. وام (WAM/WAM)

وتمنح الاحتفالات الزوار فرصة للتعرف عن قرب إلى تقاليد الأعراس في إمارات الدولة، بدءاً من عادات استقبال الضيوف وإكرامهم، وصولاً إلى مشاركة العرسان والأهل فرحتهم، وتتجلى في الاحتفالات هوية إماراتية جامعة، تظهر في العادات والضيافة والفنون الخاصة بالاحتفال، مع مراعاة خصوصية كل إمارة والمشاركين فيها.

ويشرف ديوان الرئاسة على تنظيم مبادرة «أفراح الإمارات» بالتعاون مع وزارة الأسرة، وبالتنسيق مع لجنة تنفيذية تضم ممثلين من وزارة الثقافة، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع، ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومكتب التنسيق المجتمعي، ومكتب المشاريع الوطنية، وبالتعاون مع الجهات المحلية في كل إمارة، بما يعزز التنسيق لتنظيم الأعراس الجماعية واستمراريتها.

وتشهد النسخة التأسيسية تنظيم سلسلة من الأعراس الجماعية، تبدأ اليوم من دبي، تليها الشارقة في الأول من ديسمبر 2026، وأم القيوين في الرابع من ديسمبر 2026، والفجيرة في 11 ديسمبر 2026، ثم رأس الخيمة في 18 ديسمبر 2026، فيما تستضيف إمارة عجمان العرس الجماعي في السابع من يناير 2027، وتستمر أبوظبي في تنظيم الأعراس الجماعية وفق جدول مجالسها المختلفة، تحت مظلة «أفراح الإمارات».

وتجسد المبادرة أولوية الأسرة في منظومة العمل الحكومي والمجتمعي، انطلاقاً من مكانتها بوصفها أساس تماسك المجتمع، وركيزة الحفاظ على الهوية والقيم الأصيلة، وإعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التنمية. كما يأتي إطلاقها في «عام الأسرة 2026» تأكيداً على أهمية دعم الشباب والشابات في تكوين أسرهم، وتيسير متطلبات الزواج، وتعزيز الظروف الداعمة لبداية حياة أسرية مستقرة، باعتبار ذلك استثماراً في مستقبل الوطن واستدامة تماسك مجتمعه.

يُذكر أن عدد العرسان المسجّلين في الدورة الحالية من «أفراح الإمارات» قد اكتمل، ويمكن للراغبين في المشاركة في الدورات المقبلة متابعة مواعيد فتح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: https://afrahalemarat.alusra.gov.ae.

. «المبادرة» تشمل إمارات الدولة كافة، وتستهدف مشاركة أكثر من 2000 عريس، في سلسلة من الأعراس الجماعية التي تنطلق بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد.