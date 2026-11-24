وام - أبوظبي

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها الشديدة للهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت مبنى تابعاً للأمم المتحدة ومباني سكنية في العاصمة السودانية الخرطوم، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأكّد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والإغاثي، والعاملين في الأمم المتحدة، وصون مقار المنظمة الدولية ومرافقها والمنشآت المدنية، وعدم تعريضها للاستهداف، بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وجدّد تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت الداعي إلى وقف إطلاق النار فورًا، وإلى هدنة إنسانية فورية من دون شروط مسبقة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، وعملية انتقالية جادة بقيادة حكومة مدنية شاملة ومستقلة بالكامل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة.

وأكّد موقف دولة الإمارات الداعم لجهود السلام، ولضرورة تكثيف العمل المُشترك بما يُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ويُلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار.