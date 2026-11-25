دبي - الإمارات اليوم

طرحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 150 رقماً ثلاثياً ورباعياً وخماسياً مميّزاً، للوحات المركبات الخصوصية والدراجات النارية من الفئات:

A-B-H-I-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z، في المزاد رقم 84 من سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة.

وفُتح أمس باب التسجيل لهذا المزاد الإلكتروني، بينما ينطلق المزاد ابتداءً من الاثنين المقبل، ويستمر خمسة أيام فقط، ويخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة البالغة 5%، ويُشترط توافر ملف مروري في الإمارة لجميع المشاركين.

وأوضحت الهيئة آلية الاشتراك والاشتراطات والإجراءات المحددة للمشاركين، التي تتطلّب إيداع شيك تأمين موجّه للهيئة بقيمة 5000 درهم، إضافةً إلى 120 درهماً تُدفع كرسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع بمراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول والبرشاء وديرة، كما تتوافر إمكانية الدفع باستخدام البطاقة الائتمانية عبر تطبيق الهيئة أو الموقع الإلكتروني الرسمي www.rta.ae.

كما حُددت آلية الدفع الواجب اتّباعها من قِبل المُزايد الذي يرسو عليه رقم من المزاد، بوجوب دفع المستحقات خلال 10 أيام عمل بعد إغلاق المزاد، وإلا سيتم إدراج اسمه ضمن قائمة غير الملتزمين، وذلك عبر مراكز مزوّدي الخدمة، (نقداً حتى 50 ألف درهم، وعبر شيك مصدّق أو بطاقة ائتمان للمبالغ الأكثر من 50 ألف درهم)، وفي مراكز إسعاد المتعاملين، أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.