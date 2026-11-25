محمد إبراهيم والإمارات اليوم - دبي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، فعاليات «النسخة الخاصة» من قمة المعرفة 2026، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار: «المعرفة: تخطي الأزمات في عالم متغير»، بمشاركة رواد المعرفة من المسؤولين والخبراء والمفكرين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة سبل دعم المعرفة وتمكينها وتعزيز دورها في مواجهة التحديات العالمية.

لطيفة بنت محمد خلال تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للمعرفة. من المصدر

وأعلنت قمة المعرفة أن الإمارات تصدرت الدول العربية في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2026، وجاءت في المرتبة الـ26 عالمياً من بين 195 دولة، مسجلةً 60.4 نقطة. كما حلّت في المرتبة الـ26 ضمن مجموعة الدول مرتفعة الدخل من أصل 65 دولة، وأشار التقرير إلى أداء الإمارات الريادي في البنية التحتية المعرفية.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن قمة المعرفة نجحت في إثراء الفكر الإنساني وفتح آفاق جديدة للابتكار، وترسيخ مكانتها منصة عالمية رائدة تجمع قادة الفكر والخبراء والباحثين وصناع القرار من حول العالم، لطرح رؤى جديدة تعزز دور المعرفة في مواجهة التحديات العالمية، وصياغة حلول مبتكرة تسهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً واستدامة.

وقالت سموها: «في عالم تتسارع فيه المتغيرات، تعد المعرفة ضرورة استراتيجية وركيزة أساسية لتعزيز قدرة المجتمعات على قراءة الواقع واستشراف التحولات، والتكيف مع المستجدات وصناعة الفرص.. فالأمم التي تستثمر في الإنسان وتمنحه أدوات العلم والابتكار والتفكير النقدي هي الأقدر على مواجهة التحديات بثقة ومرونة، وتحويلها إلى محطات جديدة للإنجاز والريادة».

ولفتت سموها إلى أن القدرة على تخطي الأزمات وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الدول على إنتاج المعرفة وتوظيفها في ابتكار الحلول العملية، لافتةً إلى أن شعار القمة لهذا العام يستشرف متطلبات المرحلة المقبلة، ويؤكد أهمية تكامل الجهود والخبرات العالمية لإيجاد حلول عملية للقضايا المشتركة عبر ترسيخ نهج عالمي يجعل من المعرفة قوة للتغيير.

وأشارت سموها إلى أن دبي، برؤية قيادتها الرشيدة، قدمت نموذجاً عالمياً في استباق التحولات والتعامل معها بوصفها فرصاً لصناعة المستقبل، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن قوة المجتمعات تكمن في قدرتها على تنمية العقول، وإنتاج المعرفة، وتمكين الأجيال القادمة من امتلاك المهارات التي تؤهلها للمشاركة في رسم ملامح الغد.

وكرّمت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لعام 2026، التي تأتي هذا العام بنسختها التاسعة، حيث حصد الجائزة عن فئة الأفراد كل من: هنري سينيث، أستاذ الفيزياء في جامعة أكسفورد البريطانية، والسير بارثا داسغوبتا، الأستاذ الفخري في علوم الاقتصاد بجامعة كامبريدج، أما في فئة المؤسسات والمنظمات، ففازت مبادرة الأولمبياد الأخضر (غرين أولمبيادا - GREEN Olympiad) لمعهد الطاقة والموارد (TERI)، في الهند.

وأظهرت المؤشرات الفرعية للتقرير أن دولة الإمارات حققت 68.5 نقطة في التعليم قبل الجامعي وحلّت في المرتبة الـ28، في حين بلغ أداء بيئة التعلم 82.8 نقطة محتلاً المرتبة الأولى، وسجل محور النتائج 67 نقطة والمرتبة الـ63.

وحقق التعليم التقني والمهني والتعليم العالي 59 نقطة وجاء في المرتبة الـ22. وبلغت نتيجة الوصول والمشاركة 33.9 نقطة والمرتبة الـ52، وبيئة التعلم 71 نقطة والمرتبة الـ54، في حين سجل محور النتائج 72.2 نقطة والمرتبة الـ10، وسجلت الدولة 49.2 نقطة في قطاع البحث والتطوير والابتكار وحلّت في المرتبة الـ36، وبلغت نتيجة البحث والتطوير 42.9 نقطة والمرتبة الـ34، والابتكار 51.6 نقطة والمرتبة الـ31، في حين سجل محور التأثير 53.2 نقطة والمرتبة الـ41.

وحققت الإمارات في محور الاقتصاد 63.5 نقطة، والمرتبة الـ17، وبلغت نتيجة المدخلات 59.9 نقطة والمرتبة الـ14، والمخرجات 78.1 نقطة والمرتبة الخامسة، في حين سجل محور التأثير 52.6 نقطة والمرتبة الـ52، وسجل محور البيئة والمجتمع والحوكمة 56.2 نقطة وجاء في المرتبة الـ44. وبلغت نتيجة الأداء البيئي 30.3 نقطة والمرتبة الـ124، والصمود الاجتماعي 76.6 نقطة والمرتبة الـ36، في حين سجلت الحوكمة الرشيدة 61.7 نقطة والمرتبة الـ57.

وفي البحث والتطوير والابتكار، بلغت قيمة الإمارات 49.25 وجاءت في المرتبة 36، في حين سجّلت في مؤشر البيئة والمجتمع والحوكمة 56.18 لتحل في المرتبة 44، وأشار التقرير إلى أن قوة البنية الرقمية والتعليمية توفر أساساً داعماً لتنمية المهارات، في حين تتطلب الاستفادة منها تعزيز البحث والابتكار، وربطهما باحتياجات الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية.

لطيفة بنت محمد:

. دبي قدمت نموذجاً عالمياً في استباق التحولات بوصفها فرصاً لصناعة المستقبل، إيماناً بأن قوة المجتمعات تكمن في قدرتها على تنمية العقول وإنتاج المعرفة.