أبوظبي - وام

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن ترحيبها العميق بالاتفاق الذي توصلت إليه جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية كينيا بشأن استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، معتبرة أن من شأنه أن يعزز السلم والاستقرار في القارة الأفريقية.

كما أشادت دولة الإمارات بحكمة رئيس جمهورية كينيا الدكتور ويليام روتو، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي. وثمّنت جهود رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، ورئيس وزراء جمهورية توغو فور غناسينغبي، والاتحاد الأفريقي.

وأوضحت وزارة الخارجية أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية ووطيدة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية كينيا. وجددت التأكيد على نهجها الراسخ لتعزيز جسور الشراكة والحوار، ودعمها لأي جهد يسهم في تعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامة.