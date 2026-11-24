كشفت بلدية دبي عن اعتماد 8251 معاملة ضمن مبادرة «الترخيص الذاتي لفلل المواطنين»، خلال ثمانية أشهر، في الفترة من فبراير حتى سبتمبر 2026، مشيرة إلى أن المبادرة أسهمت منذ إطلاقها في خفض مدة إنجاز المعاملات إلى خمسة أيام عمل، بنسبة انخفاض بلغت 37.5%، بما يعزز سرعة إنجاز إجراءات البناء، ويدعم جهودها الرامية إلى توفير تسهيلات وحلول سكنية متكاملة للأسر المواطنة، وتعزيز مرونة الإجراءات والخدمات السكنية، بما يختصر الوقت والجهد والتكاليف، ويلبي متطلبات المواطنين في الحصول على مساكن ملائمة بجودة عالية.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن نسبة الاعتماد والموافقة على المعاملات ارتفعت إلى 81%، فيما أسفرت أعمال التحقيق اللاحق عن رصد 36 مخالفة، جرى تصحيحها جميعاً، لافتة إلى أنها تعتزم إطلاق مبادرات قريباً تتيح تصميم وإعداد رسومات المنازل خلال دقائق باستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في تبسيط عملية تصميم المسكن وتسريع إجراءات اعتماد المخططات.

بلدية دبي تسعى إلى تعزيز مرونة الإجراءات والخدمات السكنية. من المصدر (Apple Photos Clean Up)

وتفصيلاً، أكدت بلدية دبي أن مبادرة «الترخيص الذاتي لفلل المواطنين» تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المتعاملين وتقليل مدة إنجاز المعاملات، من خلال تمكين المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من الحصول على رخصة البناء عند التقديم على المعاملة، بما يوفر رحلة أكثر مرونة في إجراءات ترخيص الفلل السكنية الخاصة.

وبينت أن عدد المعاملات التي جرى اعتمادها، منذ إطلاق المبادرة في فبراير حتى سبتمبر 2026، بلغ 8251 معاملة، فيما انخفضت مدة إنجاز المعاملة من ثمانية أيام إلى خمسة أيام عمل بنسبة انخفاض بلغت 37.5%، كما ارتفعت نسبة الاعتماد والموافقة من 72.9% إلى 81.59%.

وأشارت إلى أن تطبيق آلية التحقيق اللاحق أسفر عن رصد 36 مخالفة، مؤكدة أنه جرى تصحيح جميع المخالفات التي تم رصدها، بما يعكس استمرار الرقابة على المعاملات بعد إصدار الرخصة، بالتوازي مع تسريع إجراءات الاعتماد.

وفي إطار توجهها لتطوير منظومة البناء والتخطيط الحضري، أكدت بلدية دبي التزامها بتطوير مستقبل قطاعات البناء والبنية التحتية والتطوير الحضري والابتكار الصناعي، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة البناء، من خلال العمل على بناء منظومة أكثر تكاملاً وذكاءً وكفاءة، بما يمهد الطريق أمام الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتقدم والاستدامة الخضراء، إلى جانب الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات والتخطيط الحضري.

وأفادت البلدية بأنها تتطلع إلى مستقبل يصبح فيه تصميم المنزل أكثر بساطة وسهولة واستجابة للاحتياجات الفردية، من خلال مبادرات تعمل عليها حالياً وسيتم إطلاقها قريباً، موضحة أن هذه المبادرات ستتيح إنجاز عدد من الرسومات خلال بضع دقائق، بهدف توفير عملية اعتماد أكثر سلاسة.

وكانت بلدية دبي أعلنت، أخيراً، اعتماد عدد من مكاتب الاستشارات الهندسية لتوفير خدمة الترخيص الذاتي لبناء فلل المواطنين، بهدف رفع كفاءة إجراءات ترخيص الفلل السكنية الخاصة، وتبسيط وتسريع خطوات إصدار رخصة البناء مباشرةً من المكاتب دون الحاجة إلى التدقيق المسبق من مهندسي البلدية، بما يسهم في تسهيل رحلة بناء المسكن، واختصار الوقت والجهد على المواطنين.

ويعد الترخيص الذاتي خطوة مهمة لتسهيل رحلة بناء مساكن وفلل المواطنين، ويعكس حرص دبي على تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، وتطوير بيئة سكنية عصرية ومستدامة، واختصار الإجراءات المتعلقة بالبناء والتشييد، من خلال تسريع عملية الترخيص وإصدار الرخصة.

ووفق الآلية التي أعلنتها البلدية عند إطلاق المبادرة، لتمكن المواطنين من الحصول على ترخيص ذاتي لبناء الفلل السكنية، تبدأ الإجراءات بإنشاء الطلب والتأكد من مطابقته كود دبي للبناء والاشتراطات التخطيطية من قبل المكتب الاستشاري المعتمد، ثم إدخاله في منصة البناء في دبي لإصدار الرخصة ذاتياً، وصولاً إلى تعيين المقاول من قبل الاستشاري المعتمد والمباشرة في تنفيذ المشروع.

وأكدت البلدية في هذا السياق أن المكاتب الاستشارية المعتمدة تخضع لمعايير واشتراطات هندسية، بهدف ضمان جودة المخرجات في التصميم والبناء، مع التزامها الاشتراطات البنائية الخاصة بكود دبي للبناء، بما يشمل التصاميم الإنشائية والتكلفة الاقتصادية لمصلحة المالك، ومراعاة سلامة البناء وعدم المبالغة في التصميم الإنشائي أو زيادة التكلفة الإجمالية، إلى جانب التزام الاشتراطات التخطيطية المتعلقة بالارتدادات والاستعمالات والارتفاعات والمواقف.

بلدية دبي:

. ارتفاع نسبة الاعتماد والموافقة لـ81%، ورصد 36 مخالفة وتصحيحها.

. إطلاق مبادرات قريباً لتصميم رسومات المنازل خلال دقائق باستخدام التقنيات الحديثة.