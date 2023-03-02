عائلة النيادي وأصدقاؤه يشجعونه وهم في طريقهم لمتابعة انطلاق أطول مهمة فضائية عربية.. فيديو

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر عائلة رائد الفضاء سلطان النيادي وأصدقاؤه يشجعونه، وهم في طريقهم لمتابعة انطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

عائلة رائد الفضاء سلطان النيادي وأصدقاؤه يشجعونه، وهم في طريقهم لمتابعة انطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/WcskdKKJhS — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 2, 2023