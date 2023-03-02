عائلة النيادي وأصدقاؤه يشجعونه وهم في طريقهم لمتابعة انطلاق أطول مهمة فضائية عربية.. فيديو

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يظهر عائلة رائد الفضاء سلطان النيادي وأصدقاؤه يشجعونه، وهم في طريقهم لمتابعة انطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

طباعة
أعلى