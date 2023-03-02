رسالة من سلطان النيادي قبيل انطلاقه للفضاء.. فيديو
نشر مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء سالم حميد المري عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، مقطع فيديو لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بعد استقلاله السيارة أثناء توجهه لمحطة الإنطلاق.
رسالة من رائد الفضاء سلطان النيادي قبيل انطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب@Salem_HAlMarri @MBRSpaceCentre #طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/HWs310ic5M— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 2, 2023
بث مباشر لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب
رسالة من والد سلطان النيادي قبل انطلاق ابنه لخوض أطول مهمة فضائية عربية
عائلة النيادي وأصدقاؤه يشجعونه وهم في طريقهم لمتابعة انطلاق أطول مهمة فضائية عربية.. فيديو
رسالة من سلطان النيادي قبيل انطلاقه للفضاء.. فيديو
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