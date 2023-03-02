سلطان النيادي: سأكلمكم وعلى ذراعي علم الإمارات وفي قلبي طموح زايد

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تغريدة قال من خلالها في المرة المقبلة التي سأكلمكم بها سأكون بإذن الله على متن محطة الفضاء الدولية..

سأكلمكم وعلى ذراعي علم الإمارات.. و في قلبي طموح زايد.

واختتم قائلاً دعواتكم و إلى لقاءٍ قريب من الفضاء.. أخوكم سلطان النيادي.

وكان رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي قد أرسل منذ قليل تسجيل مسجل من قلب صاروخ فالكون 9، أثناء رحلته إلى محطة الفضاء الدولية.

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