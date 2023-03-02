وصول حمدان بن محمد لمركز محمد بن راشد للفضاء

وصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إلى مركز محمد للفضاء، لمتابعة انطلاق مهمة CREW-6 وعلى متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي ينطلق خلال دقائق في أطول مهمة فضائية عربية إلى محطة الفضاء الدولية.

إغلاق "دراجون" وفي داخلها النيادي قبيل الانطلاق لخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.. فيديو

سلطان النيادي يودع أقاربه وأصدقائه قبيل بدء مهمته الفضائية.. فيديو

بث مباشر لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب

رسالة من والد سلطان النيادي قبل انطلاق ابنه لخوض أطول مهمة فضائية عربية

عائلة النيادي وأصدقاؤه يشجعونه وهم في طريقهم لمتابعة انطلاق أطول مهمة فضائية عربية.. فيديو

رسالة من سلطان النيادي قبيل انطلاقه للفضاء.. فيديو

لقطات لرائد الفضاء سلطان النيادي وزملاؤه في Crew-6 من داخل "دراجون".. فيديو



