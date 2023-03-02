بث مباشر لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب

يقدم موقع الإمارات اليوم بثا مباشرا لمهمة "طموح زايد 2" ، أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب عبر منصاتنا بمواقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "فيس بوك"، و"انستغرام"، ابتداءً من الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، فيما يستمر نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة حتى موعد الإطلاق المقرر في تمام التاسعة و34 دقيقة صباحاً بتوقيت الإمارات.

وكانت مرحلة الانطلاق قد تأجلت في السابع والعشرين من فبراير الماضي بسبب عطل في المعدات الأرضية بمجمع جون كينيدي للفضاء، حيث أعلنت "ناسا" أن مرحلة الانطلاق ستتم في الثاني من مارس، في تمام الساعة التاسعة وأربعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت الإمارات.

وسيخوض رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، والتي ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء الدولية.

وسيشارك النيادي بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.