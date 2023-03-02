رسالة من والد سلطان النيادي قبل انطلاق ابنه لخوض أطول مهمة فضائية عربية

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

شر مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو  لرسالة من والد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي قبل ساعات من انطلاق ابنه لخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

 

طباعة
أعلى