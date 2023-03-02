رسالة من والد سلطان النيادي قبل انطلاق ابنه لخوض أطول مهمة فضائية عربية

شر مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لرسالة من والد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي قبل ساعات من انطلاق ابنه لخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

رسالة من والد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي قبل ساعات من انطلاق ابنه لخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب. #طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/29RaA4kwDe — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 2, 2023