دبي - الإمارات اليوم

سجّلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي (أوقاف دبي) نسبة إشغال إجمالية بلغت 99.8% في محفظتها العقارية، بنهاية الربع الثالث من عام 2026، فيما بلغت القيمة الإيجارية السنوية للعقود الجديدة والمجدّدة نحو 225.86 مليون درهم، وأفادت المؤسسة بأن هذه النتائج تعكس كفاءة إدارة أصولها العقارية، وتعزّز تنافسيتها، بما يدعم استدامة العوائد وتنمية الموارد الوقفية.

وتضم المحفظة العقارية للمؤسسة 5338 وحدة، وشهدت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إبرام 190 عقد إيجار جديداً، وتجديد 2988 عقداً، بإجمالي 3178 عقداً، واعتبرت المؤسسة أن هذه الأرقام تعكس استقرار الطلب على أصولها العقارية وكفاءة إدارتها وتشغيلها.

وبلغت نسبة إشغال الوحدات السكنية 99.9%، فيما وصلت نسبة إشغال الوحدات التجارية إلى 99.63% بنهاية الربع الثالث، ما يعكس، وفق المؤسسة، جاذبية هذه الأصول، وقدرتها على الحفاظ على معدلات تشغيل مرتفعة والاستفادة من مكوّناتها الاستثمارية.

وتواصل «أوقاف دبي» تنمية محفظتها العقارية وتنويع استثماراتها بإضافة أصول ومشاريع، أبرزها المركز التجاري الوقفي في منطقة الخوانيج، والفلل العصرية في عدد من مناطق دبي.

وتستهدف المؤسسة من خلال هذه المشاريع رفع كفاءة الأصول المدرّة للدخل، وتوسيع قاعدة الإيرادات، وتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، علي محمد المطوّع، أن النتائج تعكس كفاءة منظومة إدارة الأصول العقارية في المؤسسة، وقدرتها على تحقيق التوازن بين المحافظة على الأصول وتنمية قيمتها الاستثمارية وتعظيم عوائدها، بما يدعم استدامة الموارد الوقفية وقدرتها على تحقيق أهدافها التنموية.

وقال المطوّع «نحرص في (أوقاف دبي) على تطوير محفظتنا العقارية وفق رؤية استثمارية طويلة الأمد، ترتكز على رفع كفاءة التشغيل، وتعزيز تنافسية الأصول، وتنويع مصادر الإيرادات، بما يضمن المحافظة على قيمتها الاستثمارية وتعظيم عوائدها، وترسيخ دور الوقف بوصفه رافداً مستداماً للتنمية المجتمعية».

وأضاف أن المؤسسة تواصل تنفيذ برامج تطوير وتحديث الوحدات السكنية والعقارات القائمة، إلى جانب إطلاق مبادرات لترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها وتبنّي ممارسات الاستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الأصول وكفاءة تشغيلها، والحفاظ على قيمتها الاستثمارية وقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة.

وتشمل محفظة «أوقاف دبي» العقارات الوقفية وعقارات القُصّر والعقارات التابعة للمؤسسة، وتشكل إحدى الركائز الرئيسة في منظومة إدارة الأصول وتنميتها. وتعمل المؤسسة على تنمية المحفظة بالاستثمار في مشاريع عقارية وتطوير الأصول القائمة وفق أفضل الممارسات، بما يوازن بين النمو الاستثماري والاستدامة المالية، ويدعم توجيه العوائد إلى مصارفها وفق شروط الواقفين والأطر المعتمدة لإدارة أموال القُصّر.