دبي - الإمارات اليوم

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي.

وبدأت مراسم الافتتاح - الذي حضره سمو أولياء العهود، ونواب الحكام، وسمو الشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة - بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.

وتفضّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ18، وقال سموه: «بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني وأخواتي، رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، على بركة الله وتوفيقه نفتتح مجلسكم الميمون، ونرجو من الله عز وجل أن يكون افتتاح خير وبركة للعباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

وتمت تلاوة المرسوم الاتحادي رقم 148 لسنة 2026، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «افتتحنا اليوم دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي».

وأضاف سموه: «المجلس الوطني سلطة داعمة ومساندة لمسيرة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. ودوره في تعزيز المنجزات وحماية المكتسبات الوطنية جزء أساسي من تجربتنا الاتحادية الرائدة».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شهدنا اليوم افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني الاتحادي».

وأضاف سموه: «نؤكد أهمية دور المجلس في دعم التنمية الوطنية، وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، ومواكبة تطلعات أبناء الإمارات، فغايتنا المشتركة هي رفعة الوطن وصون مكتسباته، وترسيخ دعائم تقدمه وازدهاره».

وألقى رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، عقب مراسم الافتتاح، كلمة رحب فيها بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والحضور، في افتتاح أعمال الدور الرابع من الفصل التشريعي الـ18 إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من ممارسة المجلس مهامه الدستورية والتشريعية.

وقال: «يتشرف المجلس الوطني الاتحادي بتفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بافتتاح دور الانعقاد الرابع والختامي من الفصل التشريعي الـ18، مجددين العهد على أداء أمانتنا الدستورية، ومواصلة الإسهام في خدمة وطننا ومسيرة تقدمه».

وأضاف: «في هذه المناسبة، أرفع أسمى آيات الامتنان والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على ما أحاطوا به المجلس من رعاية كريمة ودعم متواصل طوال أدوار هذا الفصل التشريعي، مكّناه من أداء مسؤولياته، وجسدا نهج قيادتنا الرشيدة في ترسيخ الشورى والتكامل بين مؤسسات الدولة، امتداداً للنهج الذي أرساه الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسون، طيب الله ثراهم».

وأردف: «لقد تميزت دولة الإمارات منذ قيام اتحادنا المبارك، بقدرتها على الموازنة بين قوة الدولة واستقرارها، وانفتاحها وصون هويتها، وطموحها الاقتصادي وتماسك مجتمعها، وحفظ كرامة الإنسان وأمنه وجودة حياته باعتبارها الغاية الأسمى لكل تقدم، وما بلغته دولتنا من مكانة إنما هو ثمرة رؤية قيادية بعيدة المدى، جعلت من بناء الإنسان والمؤسسات والاستعداد للمستقبل ركائز متكاملة لقوة الوطن واستدامة نهضته».

وأكد صقر غباش أن المجلس الوطني الاتحادي يستمد مسؤوليته في الإسهام في قوة الدولة وحماية مصالحها، إذ واصل المجلس توظيف علاقاته مع البرلمانات والمنظمات البرلمانية الدولية لإيصال مواقف الإمارات إلى ممثلي شعوب العالم، وتوضيح ما واجهته من تحديات، وتأكيد حقها في حماية أمنها وسيادتها، وترسيخ حقيقة أن أمن الإمارات والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن الدولي، في تكامل مع السياسة الخارجية للدولة، وفي الداخل. كما واصل المجلس مسؤولياته التشريعية والرقابية بالتعاون مع الحكومة، إدراكاً منه أن قيمة العمل البرلماني هي بما يتركه من أثر في جودة القرار، وفاعلية الرقابة، وكفاءة السياسات العامة، وقدرتها على تلبية احتياجات المجتمع ومواكبة المستقبل.

وقال: «استلهاماً من قول سموكم: (الثقة هي عهد بيننا وبين الناس، ونحن قوم لا نخون عهودنا)، نبدأ دورنا الرابع والختامي، معتزين بما تحقق في أدواره السابقة، وبما حظي به المجلس من ثقة قيادتنا ودعمها المتواصل، وعازمين على استكمال مسؤولياتنا بما يليق بهذه الثقة».

واختتم رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمته قائلاً: «نسأل تعالى أن يوفقنا في أداء الأمانة، وأن يحفظ دولتنا وقيادتنا، ويديم على اتحادنا أمنه واستقراره وعزته وازدهاره، والله الموفق والنصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

وعقب ذلك رُفعت الجلسة لوداع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتم التقاط الصورة الجماعية لسموهما وأولياء العهود ونواب الحكام ورئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

محمد بن راشد:

. دور المجلس الوطني الاتحادي في تعزيز المنجزات وحماية المكتسبات الوطنية، جزء أساسي من تجربتنا الاتحادية الرائدة.

منصور بن زايد:

. نؤكد أهمية دور «المجلس» في دعم التنمية، فغايتنا المشتركة هي رفعة الوطن، وصون مكتسباته، وترسيخ دعائم تقدّمه وازدهاره.