لقطات لرائد الفضاء سلطان النيادي وزملاؤه في Crew-6 من داخل "دراجون".. فيديو

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، لقطات لرائد الفضاء سلطان النيادي وزملاؤه في طاقم Crew-6 من داخل مركبة دراجون بينما يستعدون لانطلاق المهمة بعد أقل من ساعتين.

لقطات لرائد الفضاء #سلطان_النيادي وزملاؤه في طاقم Crew-6 من داخل مركبة دراجون بينما يستعدون لانطلاق المهمة بعد أقل من ساعتين. #طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/8REPrrZCVl — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 2, 2023

سلطان النيادي يودع أقاربه وأصدقائه قبيل بدء مهمته الفضائية.. فيديو

بث مباشر لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب

رسالة من والد سلطان النيادي قبل انطلاق ابنه لخوض أطول مهمة فضائية عربية

عائلة النيادي وأصدقاؤه يشجعونه وهم في طريقهم لمتابعة انطلاق أطول مهمة فضائية عربية.. فيديو

رسالة من سلطان النيادي قبيل انطلاقه للفضاء.. فيديو