التفاصيل الأخيرة لانطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.. فيديو

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء لقطات مباشرة من المركز، حيث يتابع الفريق التفاصيل الأخيرة لانطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي يخوضها رائد الفضاء سلطان النيادي لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية ضمن Crew-6.

لقطات مباشرة من مركز محمد بن راشد للفضاء حيث يتابع الفريق التفاصيل الأخيرة لانطلاق أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، والتي يخوضها رائد الفضاء سلطان النيادي لمدة 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية ضمن Crew-6.@MBRSpaceCentre #طموح_زايد #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/fT6jgGwzol — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 2, 2023

وصول حمدان بن محمد لمركز محمد بن راشد للفضاء

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