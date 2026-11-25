الوظائف الروتينية الأكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي، والإنسان يظل أساسياً في التخصصات الحساسة.

شهدت سوق العمل في الإمارات تحولات متسارعة بفعل التطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتت تعيد رسم خريطة الوظائف وتغير المهارات المطلوبة في مختلف القطاعات، وأكد باحثون في معهد الابتكار التكنولوجي أن التوسع في استخدام هذه التقنيات، يقلص الحاجة إلى بعض المهن القائمة على الأعمال الروتينية والمتكررة، مقابل ظهور تخصصات جديدة ترتبط بتطوير الأنظمة الذكية وتشغيلها وتقييم أدائها، مع استمرار أهمية العنصر البشري في الإشراف عليها وتوجيه مخرجاتها، ما يعيد توزيع الأدوار بين الإنسان والـ«AI».

صورة 0 من 3 نوف المسافري: مشروع «سديد» يمثل حلاً تقنياً مبتكراً، يعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأعطال والتنبؤ بحدوثها قبل وقوعها. سارة العلي: «عقل ذكي» يمكن دمجه مع روبوتات مختلفة، تقلص من الاعتماد على العمالة البشرية في مجالات الفرز والتخزين والجرد. الدكتورة نورة المرزوقي: تطوير جيل جديد من أغشية تحلية المياه بتقنيات النانو تكنولوجي، يمنحها قدرة كبرى على التحمل وكفاءة تشغيلية عليا.

وتفصيلاً كشفت ابتكارات بحثية وتقنية استعرضها باحثون في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة خلال معرض «من المختبر إلى السوق 2026» عن اتساع مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي، من تحليل الأدلة الرقمية واستخراج النصوص من المخطوطات والوثائق القديمة، إلى تطوير نماذج تفهم اللهجة الإماراتية وتحوّل المحادثات إلى محاضر واجتماعات منظمة، فضلاً عن روبوتات ذاتية الحركة تعمل داخل المباني من دون الحاجة إلى نظام تحديد المواقع، وتقنيات متقدمة لتحلية المياه، وأنظمة دفع صاروخي تدعم تطبيقات الطيران والفضاء. وتعكس هذه الابتكارات ملامح سوق عمل جديدة تتزايد فيها الحاجة إلى مهارات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والهندسة، بالتوازي مع استمرار أهمية الخبرة البشرية والتخصصية في مراجعة النتائج والتحقق منها واتخاذ القرارات.

وأكد الباحثون لـ«الإمارات اليوم» أن الوظائف القائمة على المهام الروتينية والمتكررة ستكون الأكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي، في حين يتجه مستقبل سوق العمل نحو إعادة تشكيل الوظائف وليس اختفائها، من خلال أتمتة بعض المهام، وتعزيز التعاون بين الإنسان والتقنية في إنجاز أخرى، إلى جانب استحداث أدوار ومهن جديدة، مشيرين إلى أن الأعمال المكتبية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستجمع بين قدرات الإنسان والحاسوب، مع استمرار دور الإنسان بوصفه العنصر الرئيس في الإشراف والتوجيه، خاصة في التخصصات الحساسة، ما يفرض على العاملين اكتساب مهارات جديدة ومواكبة التحولات المتسارعة.

«سديد»

وقالت الباحثة في مجال التنبؤات والذكاء الاصطناعي بمركز بحوث الفضاء وأنظمة الدفع في معهد الابتكار التكنولوجي، نوف المسافري، إن مشروع «سديد» يمثل حلاً تقنياً مبتكراً يعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأعطال والتنبؤ بحدوثها قبل وقوعها، بما يتيح اتخاذ قرارات الصيانة المناسبة في الوقت الملائم، ويعزز كفاءة إدارة الأصول وسلامة العاملين.

وأوضحت المسافري أن المشروع يستهدف تقليل الاعتماد على أساليب الصيانة التقليدية والتحول إلى الصيانة التنبئية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف، والحد من المخاطر التشغيلية، مشيرة إلى أن «سديد» يتضمن تصاميم متعددة تلائم تطبيقات متنوعة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والفضاء وغيرها من المجالات التي تعتمد على أعداد كبيرة من الأصول والمعدات، مؤكدة أن الحل طُوّر بالكامل في أبوظبي، باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على البيانات، ما يسهم في مجاراة تطور سوق العمل، والحد من الاعتماد على فرق الصيانة التقليدية، حيث يتيح النظام رصد العطل وإصلاحه قبل تفاقم المشكلات.

منصة عقارية

واستعرض مدير بناء المشاريع في شركة «فينتشر ون» التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، عبدالله المجالي، منصة رقمية مبتكرة للاستثمار الجزئي في العقارات، تتيح لمالكي العقارات في دولة الإمارات تجزئة ملكياتهم وعرض حصص منها أمام المستثمرين، بما يمكّن الأفراد من الاستثمار في جزء من العقار بدلاً من شراء العقار بالكامل.

وأوضح المجالي أن المنصة سيتم إطلاقها خلال العام المقبل بهدف الانتقال من نموذج شركات الوساطة التقليدية إلى نموذج الاستثمار الذكي لمجاراة التطور السريع في سوق العقار الإماراتية، وذلك عبر توسيع قاعدة المستثمرين، وإتاحة الفرصة أمام مختلف شرائح المجتمع للمشاركة في نمو القطاع العقاري، من خلال استثمارات تبدأ من ألف إلى ألفي درهم، بما يفتح المجال أمام أصحاب رؤوس الأموال المحدودة لدخول السوق.

«عقل ذكي»

وعرضت مساعد باحث أول في مركز أبحاث الروبوتات المستقلة، بمعهد الابتكار التكنولوجي، سارة العلي، خوارزميات ذكية تتيح للروبوتات التنقل والعمل بشكل مستقل داخل المباني والأماكن المغلقة، من دون الحاجة إلى الاعتماد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الذي تتأثر إشاراته أو تصبح غير دقيقة في البيئات الداخلية.

وأوضحت العلي أن التقنية عبارة عن «عقل ذكي» يمكن دمجه مع روبوتات مختلفة، تقلص من الاعتماد على العمالة البشرية في مجالات الفرز والتخزين والجرد، حيث يتم الاعتماد على مستشعرات تستخدم أشعة الليزر لمسح البيئة المحيطة وقياس المسافات بين الروبوت والأجسام الموجودة حوله، ومن ثم إنشاء خرائط رقمية ثلاثية الأبعاد للمكان، تتيح للروبوت تحديد موقعه وفهم محيطه والتنقل داخله بصورة مستقلة، ومن أبرز تطبيقاتها مسح المستودعات وحصر المخزون، وتوفير بيانات تفصيلية عن مواقع الصناديق والمواد المخزنة، بما يتيح تجهيز الطلبات آلياً.

وأشارت إلى أن الفريق وسّع نطاق استخدام التقنية لتشمل الروبوتات المزودة بكاميرات عالية الدقة، التي يمكن توظيفها في فحص الهياكل المعدنية والرافعات الضخمة في الموانئ، ورصد التشققات والأعطال والملاحظات الفنية خلال عمليات التفتيش الدوري، لافتة إلى أن هذه الحلول تسهم في تقليل الاعتماد على العنصر البشري لتعزيز سلامة العاملين وتقليل المخاطر المهنية، إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية والخسائر الناتجة عن توقف الأعمال، خصوصاً في المستودعات التي تتطلب عمليات الفحص التقليدية إيقاف أنشطتها مؤقتاً.

تحليل الأدلة الرقمية

كما استعرضت الباحثة بقسم الذكاء الاصطناعي في معهد الابتكار التكنولوجي، عائشة علي الدهماني، منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تهدف إلى مساعدة المحققين والمحامين في تحليل الأدلة الرقمية المستخرجة من الأجهزة والوسائط الإلكترونية، والتعامل مع كميات ضخمة من البيانات التي قد تضم آلاف الملفات والمكالمات والصور ومقاطع الفيديو، بما يسهّل الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالقضايا والتحقيقات.

وأوضحت الدهماني أن المنصة تعمل على تحليل بيانات التحقيق وتنظيمها تلقائياً، واستخلاص المعلومات المهمة وإبراز الروابط والعلاقات التي قد تساعد المحقق على الوصول إلى الأدلة ذات الصلة، بدلاً من مراجعة الملفات بصورة يدوية تستغرق وقتاً طويلاً، مشيرة إلى أن المنصة تتضمن أيضاً مساعداً ذكياً يتيح للمحقق طرح أسئلة متعمقة حول نقاط محددة في القضية، والحصول على إجابات مدعومة بالأدلة والمعلومات التي استند إليها النظام، بما يتيح له الرجوع إلى مصادر الإجابات والتحقق منها، ما يسهم في تقليص الوقت والجهد اللازمين لمراجعة البيانات الرقمية، وتسريع إجراءات التحقيق، فضلاً عن مساعدة المحققين على توثيق خطوات عملهم بصورة أكثر كفاءة.

تحلية المياه

وكشفت الباحث الرئيس في مركز أبحاث الطاقة المتجددة والمستدامة بمعهد الابتكار التكنولوجي، الدكتورة نورة المرزوقي، عن تطوير جيل جديد من أغشية تحلية المياه بالتناضح العكسي يعتمد على تقنيات النانو تكنولوجي، حيث تقوم على تعديل أسطح الأغشية السيراميكية باستخدام مواد نانوية، بما يمنحها قدرة كبرى على التحمل وكفاءة تشغيلية عليا، ويطيل عمرها الافتراضي إلى أربعة أضعاف مقارنة بالأغشية التقليدية المستخدمة حالياً في الأسواق، ما يعزز كفاءة إنتاج المياه المحلاة ويخفض استهلاك الطاقة.

وأكدت أن الفريق البحثي اختبر التقنية باستخدام مياه البحر، وحقق نتائج أولية واعدة، تمثلت في تنقية المياه من الأملاح والمواد غير المرغوب فيها بنسبة 99%، وخفض استهلاك الطاقة بنحو 30%، وزيادة الكفاءة الإنتاجية بنسبة 70% مقارنة بالتقنيات التقليدية، مشددة على أن هذا التطور يمثل خطوة نحو تحسين تقنيات تحلية المياه، ورفع كفاءة إنتاج المياه العذبة، وتقليل الأعباء التشغيلية.

3 نماذج ذكية إماراتية

واستعرضت باحث رئيس في معهد الابتكار التكنولوجي، الدكتورة بسمة الأمل بوساحة، ثلاثة نماذج متخصصة طُوّرت بالكامل في دولة الإمارات، تشمل نموذجاً لاستخراج النصوص من المخطوطات والكتب والوثائق القديمة، ونموذجاً لغوياً يفهم ويتحدث اللهجة الإماراتية، إلى جانب نموذج للتعرف التلقائي إلى الكلام وتحويله لنصوص، بما يدعم الاستخدامات الحكومية والمؤسسية ويحافظ على خصوصية البيانات.

وأوضحت بوساحة أن المشروع الأول، الذي يحمل اسم «فلك العربي»، يركز على استخراج النصوص من الكتب القديمة والمخطوطات والمستندات المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، مع قدرته على التعامل مع تنسيقات المستندات المعقدة، منها الجداول والمعادلات الرياضية والنصوص العربية المشكلة، لافتة إلى أن النموذج يتميز بصغر حجمه وإمكانية تشغيله على الأجهزة الشخصية أو البنية الرقمية الخاصة بالمؤسسات، من دون الحاجة إلى إرسال البيانات إلى منصات الحوسبة السحابية الخارجية، وقد تم التواصل مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المهتمة بتوظيف النموذج وتطوير تطبيقاته.

وأشارت إلى أن المشروع الثاني يتمثل في نموذج «فلك الإماراتي»، وهو نموذج ذكاء اصطناعي لغوي مصمم لفهم اللهجة الإماراتية والتفاعل بها، مع مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية للدولة، بما يشمل العادات والتقاليد والتاريخ المحلي، وليس مجرد تحويل النصوص من الإنجليزية إلى العربية، كما هي الحال في بعض النماذج اللغوية.

ونوهت إلى أن المشروع الثالث يتمثل في نموذج للتعرف التلقائي إلى الكلام وتحويل المحادثات المنطوقة لنصوص مكتوبة، ويدعم اللهجة الإماراتية واللغة العربية الفصحى، إلى جانب اللغات الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، والإسبانية، مع إمكانية تشغيله من دون اتصال بالإنترنت أو استخدامه في التفريغ النصي المباشر للمحادثات والاجتماعات، كما يمكن دمجه مع منصات الاجتماعات الرقمية مثل «تيمز» و«سكايب»، لتوفير تفريغ فوري للمحادثات، وإعداد محاضر الاجتماعات وملخصاتها، واستخراج المهام والإجراءات المطلوب تنفيذها، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويوفر الوقت والجهد والعمالة، مؤكدة أن النماذج الثلاثة تتيح للمؤسسات تشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن بنيتها التحتية الخاصة، بما يضمن بقاء البيانات الحساسة داخل أنظمتها وعدم الاضطرار إلى مشاركتها مع منصات خارجية.

وأكدت بوساحة أن الذكاء الاصطناعي لا يستهدف الاستغناء الكامل عن العنصر البشري، بل يمثل أداة لتسهيل المهام وتسريع إنجازها، مشددةً على استمرار الحاجة إلى الخبرات البشرية، خصوصاً في المجالات التخصصية والحساسة، مثل القطاع الطبي، حيث لا يمكن الاستغناء عن دور الطبيب وخبرته المهنية في مراجعة النتائج والتحقق من دقتها واتخاذ القرارات، والقطاع الشرطي والقضائي والقانوني وغيرها من القطاعات التي يلعب الإنسان الدور الأبرز فيها.

إعادة تشكيل سوق العمل

وأجمع الباحثون على أن الذكاء الاصطناعي بدأ في إعادة تشكيل سوق العمل، ويظهر ذلك في تراجع بعض الوظائف التي تعتمد على المهام الروتينية والمتكررة، مثل إدخال البيانات والكتابة والترجمة وخدمة العملاء والسكرتارية والمساعدة الإدارية، وبعض الوظائف البنكية، مقابل استحداث تخصصات ومهن جديدة ترتبط بتطوير هذه التقنيات وتشغيلها وتقييم أدائها.

وأوضحوا أن هذا التحول يتطلب كوادر بشرية تمتلك مهارات متقدمة في صياغة التعليمات الموجهة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي، وتحليل مخرجاتها والتحقق من جودتها وتحسين أدائها، ما يفتح نوافذ مهنية جديدة، تتطلب مزيجاً من المهارات التقنية والتحليلية لشغلها، مؤكدين أن أنظمة الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لن تلغي دور الإنسان أو تحل محل مهاراته، بل ستعزز التكامل بين القدرات البشرية والتقنيات الحديثة، بالتوازي مع ظهور وظائف متخصصة، أبرزها اختصاصيو الذكاء الاصطناعي، وعلماء ومهندسو البيانات، ومطورو البيانات الضخمة، ومحللو البيانات والأفكار، ومستشارو البيانات والتحليل، ومطورو أعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب معلّقي البيانات المسؤولين عن تصنيف المعلومات الرقمية، ومديري الذكاء الاصطناعي، والمهندسين المعنيين بتطبيق هذه التقنيات وتوجيه استخدامها.

وشددوا على أن الإمارات تمضي بخُطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الاستثمار في التحول الرقمي وتنمية المهارات، ما يعزز الطلب على تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والهندسة والطاقة والاستدامة والرعاية الصحية وغيرها من المجالات المستقبلية.

• الوظائف الروتينية الأكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي، والإنسان يظل أساسياً في التخصصات الحساسة.