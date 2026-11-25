وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلستيه الأولى «الإجرائية» والثانية، من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ18، أمس، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2027، بإجمالي نفقات 90.1 مليار درهم.

وقال وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، خلال الجلسة: «إن توجيه الموارد المالية في الميزانية يرتكز على دعم القطاعات الحيوية ذات الأثر المباشر في حياة الإنسان وجودة معيشته، وفي مقدمتها التنمية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية والإسكان، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمع متماسك ومزدهر ومؤهل لمتغيرات المستقبل، وتولي الميزانية اهتماماً موازياً بتطوير منظومة الخدمات الحكومية الذكية وتعزيز التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وحماية الموارد البيئية والثقافية، بما يحقق عائداً إنسانياً وتنموياً مستداماً ينعكس إيجاباً على الأجيال القادمة».

واستعرض توزيع مخصصات القطاعات الحيوية في ميزانية عام 2027، حيث خُصص أكثر من ثلث الميزانية للتنمية الاجتماعية والمعاشات، واستحوذت الخدمات العامة على 33.3 مليار درهم لدعم تطوير الخدمات الرقمية، وتبسيط الإجراءات، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأداء الحكومي، بينما خُصص لقطاع التعليم 16.8 مليار درهم تشمل التعليم العام والجامعي لدعم المعرفة والمهارات، وتطوير المناهج والمسارات التقنية، ورفع جاهزية المعلمين والطلبة لعالم سريع التغير، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة.

وبيّن الحسيني أن الميزانية شملت تخصيص 5.9 مليارات درهم للقطاع الصحي لدعم تقديم رعاية صحية أكثر تقدماً ووقائية واستباقية، وتوسيع الاستفادة من الحلول الذكية في تقديم الخدمات ومواكبة المتطلبات المستقبلية، إلى جانب 3.9 مليارات درهم لقطاع الإسكان لمواصلة جهود توفير السكن الملائم للمواطنين، من خلال برامج الدعم والمنح والتسهيلات السكنية، و3.3 مليارات درهم للشؤون الاجتماعية لدعم الأسر وتطوير منظومة الدعم وتكاملها بين الجهات ذات العلاقة.

وأضاف: «في جانب الأمن والاستقرار والقطاعات الداعمة، خُصص مبلغ 10.7 مليارات درهم للنظام العام وشؤون السلامة العامة، وسبعة مليارات درهم للجاهزية الوطنية والدفاع لدعم قدرات المنظومة الوطنية في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، بينما بلغت مخصصات الشؤون الاقتصادية 2.1 مليار درهم لدعم التنافسية والابتكار وتطوير البيئة الاستثمارية ومواصلة المشروعات الوطنية، بما فيها مشروعات الفضاء، إضافة إلى 1.1 مليار درهم للثقافة والفنون لدعم الهوية الوطنية والحفاظ على التراث وترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، و509.2 ملايين درهم لحماية البيئة، دعماً لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها للأجيال القادمة».

. 10.7 مليارات درهم للنظام العام وشؤون السلامة العامة.