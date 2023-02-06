قالت شبكة الإعلام العراقي اليوم، إن سكان في الموصل ودهوك وأربيل شعروا بهزة أرضية خفيفة.

جاء ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية إن سكان العاصمة دمشق شعروا بزلزال جديد.

رئيس الدولة يجري اتصالين هاتفيين مع الرئيسين السوري والتركي للتعبير عن تضامن الإمارات مع بلديهما إثر الزلزال الذي شهده البلدان

رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيسي سوريا و تركيا في ضحايا الزلزال

تضرر بعض آثار سوريا جراء الزلزال

زلزال جديد بقوة 7.5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا

أرودغان: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى أكثر من 900 شخصا

ارتفاع ضحايا زلزال سوريا إلى 592 قتيلاً

إعلام رسمي: هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان العراق