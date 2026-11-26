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«خسارة ثقيلة»
وجّهت جماهير شباب الأهلي، التي عابت على فريقها الخسارة 1-5 أمام القادسية السعودي في "نخبة" آسيا، اللوم إلى مدرب الفريق وحمّلته مسؤولية الهزيمة
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