فيلم «برلين».. 3 حكايات متداخلة في «القاهرة السينمائي»

بعد أربع سنوات من عرض فيلمه السابق «19 ب» ​في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يعود المخرج المصري أحمد عبدالله السيد ‌للمشاركة في ​دورة هذا العام بفيلمه الأحدث «برلين»، الذي يتناول فيه مجدداً ثنائية المدينة والناس من خلال ثلاث حكايات متداخلة، جاء أصحابها من دول مختلفة في الشرق طلباً للأمان والحرية والمساواة في مدينة برلين، فوجدوا أن ما فروا منه في بلادهم قد سبقهم إلى حيث يهربون.

الفيلم من بطولة منة شلبي ويسرا اللوزي ومحمد حاتم، بالاشتراك مع حيدر الحلو (العراق)، ورائد ياسين (لبنان)، وفارس الحلو (سورية)، وينافس ضمن 12 فيلماً في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ47 التي تتواصل حتى 20 الجاري.

وقال المخرج أحمد السيد، وهو أيضاً مؤلف الفيلم، بعد عرضه، أول من أمس، بالمسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية: «بشكل كبير، كانت فكرة الخوف الهاجس الرئيس عندي أثناء كتابة السيناريو، وسعدت بعد أن شاهدت النسخة الأولى للفيلم، ووجدت كيف تعكس الشخصيات على الشاشة أنواعاً مختلفة من الخوف، كل شخصية من ‌الشخصيات الأساسية تحاول أن تجابه خوفاً ما، خوف من الماضي أو من الحاضر أو مما سيحدث في المستقبل»، مشيراً إلى أن صعوبة تنفيذ الفيلم تمثلت في تصويره بالكامل في شوارع برلين التي تعد بالنسبة له ​مساحة غير مألوفة، بعيداً عن ‌المدن التي اعتادها مثل القاهرة والإسكندرية.