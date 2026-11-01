مدحت صالح «يرمي السلام» في ختام مهرجان الموسيقى العربية

أسدلت دار الأوبرا المصرية، أول من أمس، الستار، على ​الدورة الـ34 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بحفل أحياه ​المطرب مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر.

واستهل صالح الحفل على المسرح الكبير بأغنية وطنية بعنوان «برمي السلام على بلدنا الحلوة» كان قد أطلقها لأول مرة عام 2018، ليقدّم بعدها وعلى مدى نحو ساعتين باقة من أغاني عمالقة ⁠الطرب أمثال عبدالحليم حافظ وأم كلثوم وفايزة أحمد ومحمد فوزي ومحمد قنديل ووردة الجزائرية، كما قدّم من أغانيه الخاصة «محبتك جنون» و«حبيبي يا عاشق» و«المليونيرات».

وشمل برنامج المهرجان الذي انطلق ​في 20 أكتوبر الماضي 24 حفلاً بمشاركة 91 فناناً، وحملت الدورة اسم الفنان هاني شاكر الذي توفي في مايو الماضي عن 73 ​عاماً.

وقال ⁠رئيس دار الأوبرا ⁠المصرية، رضا الوكيل، في كلمة بمناسبة ختام المهرجان: «إن من أبرز المكاسب التي نفخر بها في هذه الدورة حرص المهرجان على توسيع مساحة الفرص ⁠أمام الأصوات الواعدة من مصر والوطن العربي، وإتاحة منابر حقيقية أمام المواهب الجديدة لتقديم قدراتها والتواصل مع الجمهور».