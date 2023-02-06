رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيسي سوريا و تركيا في ضحايا الزلزال

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقيتي تعزية إلى فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة بشار الأسد ، ورئيس الجمهورية التركية الصديقة رجب طيب أردوغان.

وعبر سموه عن خالص التعازي والمواساة للرئيسين السوري والتركي وشعبيهما وذوي الضحايا جرّاء الزلزال المدمر الذي شهده البلدان سائلاً الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقيتي تعزية مماثلتين إلى رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة بشار الأسد ، ورئيس الجمهورية التركية الصديقة رجب طيب أردوغان.

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