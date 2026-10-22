«ليلة هاني شاكر».. مصر لا تنسى «أمير الغناء العربي»

أحيت مجموعة من فناني ​الأوبرا المصرية، بالاشتراك مع المغنية أنوشكا والمطربة نادية مصطفى، افتتاح ‌الدورة الـ34 لمهرجان الموسيقى العربية في القاهرة، أول من أمس، في سهرة حملت عنوان «ليلة هاني شاكر»، تكريماً للفنان الراحل الذي تحمل الدورة اسمه.

استهلت الحفل الفنانة نيفين رجب بأغنية خاصة مهداة إلى روح هاني شاكر بعنوان «في ناس تغيب» من كلمات عبدالله ⁠حسن وألحان شريف حمدان، وصعد بعد ذلك 11 مغنياً شاباً من فناني الأوبرا على المسرح الكبير تباعاً، ليقدم كل منهم إحدى أغنيات الفنان الراحل، فيما قدمت أنوشكا من أعماله أغنية «أنا قلبي ‌ليك»، وقدمت نادية مصطفى أغنيتي «مشتريكي» و«كده برضه يا قمر».

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، عبدالعزيز قنصوة، ‌في الافتتاح: «تأتي هذه الدورة محملة بدلالة إنسانية وفنية خاصة، ‌إذ تُهدى إلى روح واسم (أمير الغناء العربي) الفنان الراحل هاني ‌شاكر، تقديراً لمسيرته الفنية ‌الثرية وما قدمه للأغنية العربية من إبداع راقٍ امتد لعقود، وسوف يمتد لعقود وعقود قادمة ​في المستقبل».

وكرّم الوزير ‌خلال الحفل اسم ​هاني شاكر (1952-2026) بحضور أرملته نهلة توفيق ⁠وأفراد أسرته، معلناً عن إقامة تمثال للفنان الراحل داخل ساحة الأوبرا «وفاء له وتخليداً لذكراه»، كما تضمن الحفل تكريم مجموعة من الفنانين من ​بينهم ⁠المطرب طارق فؤاد وعازف ⁠الناي محمد فودة وعازف الكمان سمير رشاد، وكذلك الناقدة الموسيقية إيناس جلال الدين، ويمتد برنامج المهرجان حتى 30 أكتوبر الجاري على ⁠مسارح دار الأوبرا بالقاهرة ومسرح معهد الموسيقى العربية ومسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) متضمناً 24 حفلاً بمشاركة 91 فناناً، من بينهم محمد الحلو ومدحت صالح وعلي الحجار، وخالد سليم وآمال ماهر وغادة رجب، واللبناني وليد توفيق، والتونسية يسرا محنوش، والعراقي همام ‌إبراهيم، ويصاحب المهرجان مؤتمر الموسيقى العربية الذي يقام على مدى أربعة أيام تحت عنوان «الموسيقى العربية ​بين النقد الأكاديمي والتناول الإعلامي»، بمشاركة باحثين من مصر والسودان والبحرين، والأردن وتونس والجزائر، والكويت والعراق ولبنان، كما تعقد غداً ندوة فنية تستعرض مشوار هاني شاكر، بمشاركة الموسيقار صلاح ​الشرنوبي والمايسترو حسن ‌فكري ونقيب الموسيقيين مصطفى كامل.

عبدالعزيز قنصوة:

•‌ نُهدي الدورة الحالية من «المهرجان» لهاني ‌شاكر، تقديراً لمسيرته الفنية وما قدمه للأغنية العربية من إبداع.