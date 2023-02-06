ضربت هزة جديدة بقوة 7.5 درجات جنوب شرق تركيا بعد ظهر اليوم، على ما أفاد المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي بعد ساعات على زلزال عنيف أودى بحياة أكثر من 1200 شخص في هذه المنطقة.

وسجلت الهزة على عمق قليل عند الساعة 13,24 بالتوقيت المحلي (الساعة 10,24 ت غ) على بعد أربعة كيلومترات جنوب شرق بلدة ايكنوزو.

رئيس الدولة يجري اتصالين هاتفيين مع الرئيسين السوري والتركي للتعبير عن تضامن الإمارات مع بلديهما إثر الزلزال الذي شهده البلدان

رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيسي سوريا و تركيا في ضحايا الزلزال

تضرر بعض آثار سوريا جراء الزلزال

زلزال جديد بقوة 7.5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا

أرودغان: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى أكثر من 900 شخصا

ارتفاع ضحايا زلزال سوريا إلى 592 قتيلاً

إعلام رسمي: هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان العراق