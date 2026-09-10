تونسي «أفضل مخرج» في «القاهرة التجريبي»

فاز التونسي الطاهر عيسى ​بجائزة أفضل مخرج في الدورة الـ33​ من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، التي اختتمت أول من أمس، عن عرض «لا موضة»، كما نال بطل العرض، أمير دريدي، جائزة أفضل ممثل مناصفة مع ألكيسي تيتكوف، عن عرض «ليزا ⁠المسكينة» من روسيا.

ويتناول العرض التونسي عالماً يبدو في ظاهره قائماً على الجمال والأناقة، لكن يخفي في كواليسه منظومة أكثر ‌تعقيداً تستعمل الموضة أدوات للهيمنة وإعادة تشكيل الرغبات والتأثير في وعي الإنسان، وحصل عرض «زينيا + تانيا = حب» من روسيا ‌البيضاء، على جائزة أفضل عرض.

وشمل حفل ​الختام فقرة لفرقة «المشروع المصري»، التي تمزج بين الفلكلور والموسيقى الإلكترونية.