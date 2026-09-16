عمره أكثر من ألفي عام.. مصر تستعيد قناع مومياء ذهبياً من سويسرا

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ​والمصريين بالخارج اليوم الأربعاء إن السفارة المصرية ‌في برن ​استردت قناع مومياء ذهبي من القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بصورة غير مشروعة، وذلك في إطار التعاون بين مصر وسويسرا في مختلف المجالات، لا سيما في مجال حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار.

وذكرت الوزارة في بيان أن السفير المصري في برن محمد نجم تسلم القطعة الأثرية من ‌السلطات السويسرية في حضور شعبان عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لاسترداد الآثار بوزارة السياحة والآثار المصرية، دون ‌أن توضح الحقبة الزمنية التي يعود ‌إليها القناع أو أي تفاصيل عن وزنه ‌وحجمه.

وفي مصر، قالت سفارة ‌سويسرا بالقاهرة في بيان باللغتين العربية والإنجليزية على صفحاتها بمنصات التواصل ​الاجتماعي إن ‌القناع الجنائزي الأثري "يعود ​إلى العصر البطلمي، ويبلغ عمره أكثر من ألفي عام".

وأشار البيان إلى أن الجمارك السويسرية منعت محاولة إدخال القناع إلى البلاد عام 2022 قبل أن يؤكد خبراء الآثار أنه ينتمي للحضارة المصرية.