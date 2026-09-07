يوم المسرح المصري يوجّه تحية خاصة إلى عبدالغفار عودة

أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية «يوم المسرح المصري»، الموافق الخامس من سبتمبر، أول من أمس، والذي خُصص هذا العام للاحتفاء بالمخرج، باعتباره أحد أهم عناصر العملية المسرحية، ‌وكرّم بهذه ​المناسبة مجموعة من المخرجين المسرحيين، كما وجّه تحية خاصة للمخرج والممثل الراحل عبدالغفار عودة.

وألقى الكاتب المسرحي والناقد، محمد سلماوي، كلمة «يوم المسرح المصري»، خلال الاحتفال بمسرح معهد الموسيقى العربية في القاهرة، بالتعاون مع مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وقال: «منذ يعقوب صنوع وروّاد المسرح الأوائل، أدرك المسرح المصري أن رسالته لا تكتمل إلا بإمتاع الجمهور، وأن الضحكة يمكن أن ⁠تكون فعل مقاومة، وأن الكلمة على الخشبة قد توقظ وعياً عاماً، وتفتح للإنسان طريقاً إلى الحرية والمعرفة»، وأضاف: «تبقى رسالة اليوم، كما كانت بالأمس، رسالة تنوير، فهو (المسرح) يحثنا على أن نرى ما لا نراه، وأن نتساءل حول ما نظنه يقيناً، وأن نكتشف في الآخر إنسانيتنا المشتركة».

وشمل «إحياء يوم المسرح ⁠المصري» تقديم عرض بعنوان «عودة.. طرح الأرض» تناول سيرة ⁠ومشوار عبدالغفار عودة بمزيج من الحكي الشفهي والغناء والمواد الأرشيفية المسموعة والمرئية.