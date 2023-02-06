قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، إن إجمالي 912 شخصا لقوا حتفهم في البلاد جراء الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة الحدودية مع سوريا، لترتفع بذلك حصيلة القتلى لدى البلدين إلى أكثر من 1200.

رئيس الدولة يجري اتصالين هاتفيين مع الرئيسين السوري والتركي للتعبير عن تضامن الإمارات مع بلديهما إثر الزلزال الذي شهده البلدان

رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيسي سوريا و تركيا في ضحايا الزلزال

تضرر بعض آثار سوريا جراء الزلزال

زلزال جديد بقوة 7.5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا

أرودغان: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى أكثر من 900 شخصا

ارتفاع ضحايا زلزال سوريا إلى 592 قتيلاً

إعلام رسمي: هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان العراق