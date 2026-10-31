الكونغو: حصيلة وفيات فيروس إيبولا تتجاوز 5000 حالة

أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، أن أكثر من 5000 شخص لقوا حتفهم بسبب فيروس إيبولا منذ رصد أحدث تفشٍّ للفيروس في منتصف مايو الماضي.

وأوضحت السلطات أنه تم تأكيد 5026 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 10351، ولا يزال 1101 شخص يتلقون العلاج، أو يخضعون للحجر الصحي، بينما تعافى 2788 شخصاً ممن أصيبوا بالمرض سابقاً.

وقد تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك، وسط ترجيح بعدم رصد الفيروس خلال انتشاره منذ فبراير الماضي على الأقل، أي قبل عدة أشهر من الإعلان الرسمي عن التفشي في 15 مايو.

يشار إلى أن إيبولا مرض مميت ينتقل عبر الاتصال المباشر بالمصابين أو سوائل أجسامهم، وقد يسبب حمى شديدة وإسهالاً ونزيفاً.