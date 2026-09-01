مصر تحيي ذكرى «النجيب» بعام كامل

أطلق صندوق التنمية الثقافية، التابع لوزارة الثقافة المصرية، ​أول من أمس، «عام نجيب محفوظ» بالتزامن مع مرور 20 عاماً على رحيل الأديب ‌الحاصل على ​جائزة نوبل في الأدب، ببرنامج يتضمن أنشطة ومبادرات تُقام في متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية محمد أبوالدهب الأثرية في الدرب الأحمر، والمراكز الأخرى التابعة للصندوق.

وتتوزع الفعاليات على أربعة محاور: الأنشطة الشهرية، والأنشطة الموسمية، والافتتاحات والشراكات، والمعارض التوثيقية.

وانطلقت الفعاليات مع معرض «نجيب محفوظ من محاولة الاغتيال حتى الرحيل.. ‌قراءة في الصحف المصرية» الذي تضمّن مطبوعات صحافية تابعت ووثقت الحالة الصحية ​للأديب الراحل منذ تعرضه ‌لمحاولة اغتيال، في ​أكتوبر 1994، وحتى وفاته في ⁠أغسطس 2006.

وامتدت الفعاليات إلى الأوبرا، إذ نظم ملتقى الهناجر الثقافي أمسية ​بعنوان «نجيب محفوظ.. ⁠ذاكرة الوطن التي ⁠لا تغيب».