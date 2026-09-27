10⁠ دقائق عن سناء جميل في انطلاقة «إيزيس لمسرح المرأة»

أطلق مهرجان إيزيس الدولي لمسرح ​المرأة في مصر دورته الرابعة، أول من أمس، على ‌مسرح السامر بالعرض ​الكوميدي «شنب البنات»، من إخراج عزة حسن، وإنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، بحضور عدد من الفنانين من بينهم صبري فواز وفتحي عبدالوهاب وأيتن عامر وأحمد عيد وسما إبراهيم ومحمد فهيم وأحمد مالك ورنا رئيس ودنيا سامي.

العرض بطولة نورهان ⁠عزالدين وأمل عبدالمنعم وميرنا نديم ومينا نبيل ومحمد أمين الشناوي وأحمد أسامة وعبدالفتاح الدبركي وأحمد عباس وعبدالرحمن محسن ومحمود بكر، وهو مستوحى من فيلم «بنات العم» ‌حيث تدور أحداثه في ليلة واحدة كانت تستعد فيها الفتاة (ميرفت) لزفافها بحضور شقيقتيها ليلى وفاطمة مع جدتهم لكن مفاجأة غير ‌سارة تقلب مجرى الأحداث بعد أن حولتهم تعويذة ‌سحرية إلى رجال، فتبدأ كل شخصية في رحلة لإعادة اكتشاف ‌الذات ومواجهة أسئلة مستترة خلف ‌نظرة المجتمع والعادات والأفكار المتوارثة.

وشمل حفل الافتتاح فقرة غنائية من أداء ميرفت ​الجسري بمصاحبة عازف العود ‌ماجد سليمان، مع ​عرض فيلم وثائقي مدته 10 ⁠دقائق عن الفنانة الراحلة سناء جميل (1930-2002) التي تحمل الدورة اسمها.

وكرم المهرجان الناقدة سامية حبيب والشاعرة كوثر مصطفى والسوبرانو نيفين علوبة والممثلة ​سماح ⁠أنور، إضافة إلى «مؤسسة ⁠مصر الخير» لدورها في دعم الفن.