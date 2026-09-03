السيسي: ضمان أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة

قال ​الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال ‌اجتماع ​مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني اليوم الخميس إن ضمان أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له، رافضا أي محاولات لزعزعة استقراره أو "دفعه نحو العسكرة والتدويل".

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي ‌أكد ضرورة ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، وعلى الأهمية الاستراتيجية ‌للبحر الأحمر بالنسبة للأمن ‌القومي المصري.

وأضاف المتحدث أن الرئيس ‌أكد "على الأهمية ‌الحيوية لقضية نهر النيل بالنسبة لمصر... مشددا ​على حق ‌مصر ​المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، ورفضها القاطع لأي أعمال أحادية الجانب على ​مجرى النهر".

كما تناول الاجتماع تطوير التعاون القائم بين البلدين في مجالات الطاقة والتعليم والنقل البحري والزراعة والسياحة، فضلا عن مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وذكر المتحدث أن تاياني بحث مع السيسي "سبل احتواء التوتر الإقليمي ‌المرتبط بالحرب الإيرانية، وجهود مصر الرامية إلى ​خفض التصعيد في الشرق الأوسط واحتواء تداعياته على أمن واستقرار المنطقة".