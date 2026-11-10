مجدي يعقوب شخصية «معرض القاهرة للكتاب»

أقرت ​اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي ‌للكتاب «مصر تقرأ» شعاراً للدورة الـ58، المقرر عقدها في الفترة من 20 يناير إلى الثاني من فبراير 2027، مع ⁠اختيار طبيب القلب مجدي يعقوب والمفكر الراحل أحمد لطفي السيد شخصيتَي المعرض.

وقالت وزارة الثقافة المصرية، في بيان، ‌إن أعضاء اللجنة توافقوا، خلال اجتماعهم الثالث، على اختيار «شخصية معاصرة ‌وأخرى أثرت الحياة الثقافية والعلمية والأدبية ‌المصرية والعربية».

وأضافت: «تم اختيار العالم الجليل ‌الدكتور مجدي ‌يعقوب، تقديراً لمسيرته العلمية والإنسانية العظيمة وعطائه المتميز، ​واسم المفكر رائد ‌التنوير الدكتور ​أحمد لطفي السيد، ⁠تقديراً لإرثه الفكري العميق ودوره الريادي في النهضة الثقافية والوطنية».

كما اختارت ​اللجنة ⁠الروائي ⁠الراحل محمود سالم والكاتب جار النبي الحلو شخصيتَي معرض الطفل المصاحب لمعرض الكتاب، ⁠تقديراً لمسيرتهما الرائدة وبصماتهما الواضحة في إثراء أدب الطفل.