أجواء رياضية مليئة بالحيوية في قرية «دي بي ورلد كايت بيتش 30×30 للياقة» وقريتي «بلدية دبي 30×30 للياقة» في حديقتي زعبيل والورقاء ضمن «تحدي دبي للياقة 2026»