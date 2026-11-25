القاهرة - رويترز

أعلنت وزارة الصحة المصرية ‌اليوم ​الأربعاء وفاة 30 شخصاً على الأقل وإصابة 15 آخرين في حريق اندلع فوق نفق بحي الوراق بمحافظة الجيزة، مضيفة أن حصر عدد الوفيات لا يزال جاريا.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت ‌في وقت سابق أن حريقا اندلع نتيجة انقلاب سيارة محملة ‌بالمواد البترولية أعلى الطريق ‌الدائري بمنطقة الوراق.

وأظهرت ‌مقاطع فيديو ‌على وسائل التواصل الاجتماعي نيرانا ​مشتعلة في عدد ‌من ​السيارات.

وذكرت الوزارة في بيان أولي أن 23 سيارة إسعاف تشارك ​في عمليات الإنقاذ، وأن المصابين نُقلوا إلى مستشفى زايد التخصصي، بينهم تسعة أصيبوا بحروق وشخص أصيب باختناق فيما يجري حاليا حصر أعداد الوفيات.

وأضاف البيان أن وزير الصحة ‌خالد عبدالغفار يتابع التداعيات الصحية للحادث ​ووجه برفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي لموقع الحريق.