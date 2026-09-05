الصين.. مصرع شخص وفقدان 11 آخرين إثر انهيار طيني في مقاطعة جيانغشي

أكدت السلطات الصينية مصرع شخص واحد وفقدان 11 آخرين بعد أن تسببت أمطار غزيرة في انهيار طيني فجر السبت في بلدة بمقاطعة جيانغشي الصينية.

وذكرت المقاطعة في بيان لها أن الانهيار الطيني وقع حوالي الساعة الرابعة صباحا من اليوم السبت، في بلدة غاوبينغ بمقاطعة سويتشوان في جيانغشي، نتيجة الأمطار الغزيرة المصاحبة لإعصار ساودل، مما أدى إلى تضرر 12 منزلا.

كما أفادت قناة CCTV الحكومية أن أكثر من 10 أشخاص حوصروا بعد أن ضرب الانهيار الأرضي نفس المدينة.

وسبق أن ضرب المنطقة إعصار ساوديل، الذي جلب معه أمطارا غزيرة لفترة طويلة.

كما تعاني ⁠مناطق مختلفة في أنحاء الصين من آثار الإعصار "دولفين"، الذي تسبب في هطول أمطار غزيرة على شرق ووسط وشمال ​البلاد.