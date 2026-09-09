النروج تودع "جد الأمة" الملك هارالد الخامس

انطلقت الأربعاء مراسم تشييع الملك هارالد الخامس الذي حظي بشعبية كبيرة في البلاد، في جنازة يحضرها أفراد من العائلات المالكة وشخصيات أجنبية بارزة.

فقد خرج موكب الجنازة من القصر الملكي، ناقلا جثمان هارالد محمولا على عربة مدفعية وملفوفا بالراية الملكية النروجية، عبر الشارع الرئيسي للعاصمة النروجية وصولا إلى كاتدرائية أوسلو.

وقد بدأت مراسم وداع العاهل الراحل الذي توفي في 28 أغسطس عن 89 عاما، بالوقوف دقيقة صمت في مختلف أنحاء البلاد.

وتسير العائلة المالكة بقيادة الملك الجديد هاكون الثامن، خلف النعش مشيا إلى جانب كبار الشخصيات الأجنبية. وتقتصر المشاركة بالسيارة على أرملة هارالد، الملكة سونيا (89 عاما)، والملكة الجديدة ميته-ماريت التي تتعافى حاليا من عملية زرع رئة أجريت لها في يونيو.

ووفقا للقصر، تضم قائمة الحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وولي العهد البريطاني الأمير وليام، بالإضافة إلى أفراد العائلات المالكة في الدول الاسكندنافية، والأزواج الملكيين من إسبانيا وبلجيكا وهولندا، وولي عهد اليابان، ورئيسي ألمانيا وفنلندا، ورئيسي وزراء فرنسا وتايلاند.