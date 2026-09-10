الإعصار «لويل» يضرب هاواي.. ويقطع الكهرباء عن آلاف السكان

ضربت رياح عاتية، وأمطار غزيرة ناجمة عن إعصار «لويل»، الجزر الغربية في ولاية هاواي الأميركية، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان وتضرر أجزاء من الطرق الساحلية.

وأُبقيت جزيرتا كاواي ونيهاو تحت تحذير من الإعصار، في حين كانت جزيرة أواهو، الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الولاية ويقطنها نحو مليون نسمة، خاضعة لتحذير من عاصفة مدارية، وفي جزيرة كاواي، تسببت الرياح في اقتلاع الأشجار وانقطاع واسع للتيار الكهربائي، حيث أفادت تعاونية المرافق بأن نحو 35 ألف مشترك كانوا دون كهرباء، بينما سجل مطار ليهويا في الجزيرة رياحاً مستمرة تجاوزت سرعتها 80 كيلومتراً في الساعة، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس».

وكان مركز الإعصار يمر إلى الغرب من الجزر ويتجه بعيداً عنها، إلا أن رياحاً بقوة العواصف المدارية امتدت مسافة تقارب 320 كيلومتراً، وفقاً للمركز الوطني للأعاصير.

وأصدر حاكم هاواي، جوش غرين، قراراً بإغلاق المدارس والمكاتب الحكومية في الجزر الثلاث، تحسباً لتداعيات العاصفة، ويبلغ عدد سكان جزيرة كاواي أكثر من 73 ألف نسمة، في حين يقل عدد السكان الدائمين في جزيرة نيهاو عن 100 شخص.

وطلب مسؤولو الطوارئ من السكان ترشيد استهلاك المياه، وتجنب استخدام الطرق، بينما تواصل السلطات تقييم حجم الأضرار.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من استمرار الرياح المدمرة والأمطار الغزيرة، والفيضانات الخطرة والأمواج العاتية، في مختلف أنحاء الجزر.