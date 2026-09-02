بدءاً من سن الـ16.. كوينزلاند تفرض رخصة لقيادة الدراجات والسكوترات الكهربائية

بدأت ولاية كوينزلاند الأسترالية تطبيق قانون جديد على استخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية وغيرها من وسائل التنقل المشابهة في الأماكن العامة، إذ أصبح يتعين على المستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فأكثر، الحصول على رخصة متعلم سارية لقيادتها.

بينما يمكن لمن تراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً استخدام هذه الوسائل من دون رخصة، شريطة أن يكونوا برفقة أحد الوالدين أو مقدمي الرعاية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات أكثر صرامة لتنظيم استخدام هذه الوسائل، دخلت حيز التنفيذ في الأول من يوليو الماضي، تتضمن فرض غرامات على المخالفين، إلى جانب منح الشرطة صلاحيات لمصادرة الأجهزة المخالفة وإخضاع المستخدمين لاختبارات تنفس عشوائية، وفقاً لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

يُشار إلى أن ولاية كوينزلاند سجلت في 2025 أسوأ حصيلة للوفيات على الطرق منذ 16 عاماً، بعدما بلغ عدد الضحايا 306 أشخاص، وخلال عام 2026، تم تسجيل 206 وفيات حتى الآن، بزيادة نسبتها 7.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات وزارة النقل والطرق الرئيسة في الولاية.

وفي مارس الماضي، لقي مراهقان حتفهما إثر حادث تصادم بين دراجة كهربائية ودراجة نارية جنوب بريسبان عاصمة كوينزلاند.