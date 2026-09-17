الوكالة الذرية قلقة إزاء توسع برنامج كوريا الشمالية النووي

أعرب أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس عن "قلق متزايد" إزاء تصاعد الأنشطة النووية في كوريا الشمالية، بما يشمل "خطة طويلة الأمد" كُشف عنها أخيرا "لتعزيز القوة النووية الوطنية".

وفي قرار جرت المصادقة عليه خلال المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشار الأعضاء إلى "ارتفاع مستوى النشاط في بعض المنشآت النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية ومواصلة تطوير برنامجها النووي"، مستخدمين الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وأيدت نحو 103 دول القرار الذي اقترحته 61 دولة عضوا، فيما عارضته ست دول فقط بينها روسيا والصين، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.

وذكر القرار أن الأنشطة النووية لكوريا الشمالية "لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ"، ودعا الحكومة إلى "وقف جميع هذه الأنشطة".

ودأب المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على إقرار قرارات تعرب عن القلق إزاء برنامج كوريا الشمالية للأسلحة النووية.

وقالت كيم يو جونغ، الشقيقة النافذة للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الخميس إن امتلاك بلادها أسلحة نووية أمر "لا رجوع عنه"، ووصفت من يأملون في نزع ترسانتها النووية بأنهم "حمقى".

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية، قالت إن "الحماقات المعتادة" عن جهود نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية كانت متوقعة خلال مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي تقرير صدر قبيل المؤتمر، قال المدير العام للوكالة رافايل غروسي إن الوكالة رصدت منشأة إضافية لتخصيب اليورانيوم في يونغبيون، كانت بيونغ يانغ قد أعلنت وقف تشغيلها بعد محادثات قبل أن تعيد تشغيلها عام 2021.

وأشار التقرير أيضا إلى أن ملحقا بُني في موقع التخصيب في كانغسون يبدو أنه دخل حيز التشغيل في يناير، لافتا إلى "مزيد من التوسع" في قدرة البلاد على إنتاج مواد نووية صالحة لصنع أسلحة.

كما لفت إلى "خطة طويلة الأمد" لتعزيز "القوة النووية الوطنية" أعلنها كيم جونغ أون في فبراير، وإلى زيارة أجراها كيم في يونيو إلى "مصنع افتُتح حديثا لإنتاج المواد النووية".