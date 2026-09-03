"البنتاغون" يلغي توجيهات بفحص مستوى "التستوستيرون" لدى أفراد الجيش

قال ​مسؤول أميركي لرويترز اليوم الخميس ‌إن ​وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" ألغت مؤقتا التوجيهات التي نشرتها في الآونة الأخيرة بشأن سياسة جديدة وإلزامية لفحص نقص هرمون التستوستيرون لدى العاملين في الخدمة من أفراد القوات المسلحة الذين تبلغ أعمارهم 30 عاما ‌فأكثر.

ونشر البنتاغون على موقعه الإلكتروني أمس الأربعاء أن "توجيهات الفحص هي ‌لتحسين الصحة والأداء". وحذف ‌اليوم الخميس المذكرة والبيان المصاحب ‌لها الصادر عن ‌المتحدث الرسمي شون بارنيل.

وأضاف المسؤول "مسودة الوثيقة التي ​نشرت في ‌الثاني ​من سبتمبر 2026 أُلغيت مؤقتا لإتاحة الفرصة لإجراء تحديثات"، موضحا أن التوجيهات المؤقتة لا ​تزال سارية.

وكانت توجيهات الفحص التفصيلية حددت مسارات منفصلة لفحص نقص هرمون التستوستيرون لدى الرجال والنساء، وكان من المقرر إجراؤها خلال فحوصهم الصحية السنوية.

وكان من المقدر أن تدخل التوجيهات حيز التنفيذ ‌بأثر فوري. وقال البنتاغون إن الهدف منها ​هو تحسين الجاهزية القتالية من خلال تحديد مشكلات الهرمونات وقوة التحمل ومعالجتها.