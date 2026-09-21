وزير الخزانة الأميركي: شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل حول العالم بدءا من 23 سبتمبر

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت اليوم الاثنين إن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتباراً من 23 سبتمبر بفعل التهديد بفرض ​عقوبات ثانوية على مقدمي الخدمات ‌الجوية، ​مضيفا أن المسؤولين ‌الصينيين "منخرطون بشكل كبير" ‌في حملة الضغوط الاقتصادية الأميركية على إيران.

وذكر بيسنت لشبكة "سي.إن.بي.سي" ​بعد اختتام محادثات مساء أمس مع نائب رئيس الوزراء ​الصيني خه لي ‌فنغ، إنه عندما تهبط طائرة إيرانية في أي مطار "لا يمكنكم تزويدها بالوقود، ولا تقديم خدمات الهبوط لها، ولا بيع تذاكر لها، وإلا فسيتم استبعادكم من النظام المالي القائم على الدولار".

وأضاف أن الولايات المتحدة تجري مناقشات إيجابية مع السلطات المالية الصينية، بما في ‌ذلك محافظ البنك المركزي الصيني بان ​قونغ شنغ، بشأن الالتزام بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.