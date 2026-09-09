استئناف حركة الطيران في مطار جاكرتا تدريجياً

استؤنفت حركة الطيران في مطار جاكرتا الدولي تدريجياً، أمس، بعد أن تسبب ثوران بركاني في توقف مئات الطائرات، مؤثراً في أكثر من 300 ألف مسافر.

وأدى التعطّل الناجم عن ثوران بركان أناك كراكاتاو، الواقع على بُعد 150 كيلومتراً من العاصمة الإندونيسية، الأحد الماضي، إلى إلغاء أو تأجيل نحو 3000 رحلة جوية، وتأثر أكثر من 340 ألف مسافر، متسبباً في أحد أكبر اضطرابات حركة الطيران في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وأعلنت الحكومة استئناف العمل في مطار سوكارنو هاتا وأربعة مطارات أخرى، في وقت مبكر من صباح أمس، بعد أن أزالت السلطات الرماد البركاني من البنى التحتية.

وقال وزير النقل، دودي بورواغاندي، إن عودة حركة الطيران إلى طبيعتها ستستغرق وقتاً، حيث يتعين على سلطات المطار التأكد من أنّ جميع الطائرات صالحة للتشغيل.

وأشار بورواغاندي للصحافيين إلى أن نحو 178 طائرة كانت على مدرجات مطار سوكارنو هاتا الدولي، أمس.

وأضاف: «سنعيد تشغيل هذه الطائرات، لكن قبل ذلك، نريد التأكد من أنها صالحة للطيران، لذا قد يستغرق الأمر بعض الوقت»، طالباً من المسافرين التحلي بالصبر.

وانطلقت ثلاث رحلات جوية بعد وقت قصير من إعلان استئناف حركة المطار، فجر أمس، من بينها رحلتان تجاريتان متجهتان إلى شرق إندونيسيا.

ويقع بركان أناك كراكاتاو في المضيق الفاصل بين جزيرتَي جاوة وسومطرة، وشهد نشاطاً متقطعاً منذ ظهوره في مطلع القرن الماضي داخل فوهة تشكلت عند ثوران بركان كراكاتاو عام 1883، في كارثة أودت حينها بـ35 ألف شخص.