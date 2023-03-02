نجاح الإطلاق.. سلطان النيادي وطاقم crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية.. فيديو

انطلق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بصحبة طاقم المهمة crew-6، إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح، بعدما نجح إطلاق الصاروخ فالكون 9، وهو يحمل المركبة «كرو دراغون إنديفور».

وانفصلت مركبة دراغون عن الصاروخ فالكون 9 لتكمل رحلتها إلى محطة الفضاء الدولية.

ومركبة دراغون من تصنيع شركة سبيس إكس، ويستخدمها برنامج الطاقة التجاري التابع لـ«ناسا»، حيث أكملت منذ عام 2022 ثلاث مهمات ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية.

وتجري مهمة crew-6، نحو 19 تجربة علمية بالتعاون مع وكالة «ناسا»، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الكندية، والمركز الوطني للدراسات الفضائية في فرنسا، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا».

انطلاق الصاروخ فالكون 9 الناقل لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/zyvN0btmP3 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 2, 2023

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