رسالة دنيا سمير غانم إلى والدتها الراحلة دلال عبد العزيز

المصدر: مروة سليم - دبي

نشرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، صورة تجمعها بوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز معلقة عليها بكلمات حزينة حيث قالت "ماعنديش حاجة أقولها غير إني فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمي".

وأضافت دنيا قائلة "إنت علمتيني الرضا وأنا راضية وعلمتيني أقول على كل حاجة الحمد لله، وآخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشي في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله"، "أنا مش زعلانة لإني عارفة إنك عند ربنا الرحمن الرحيم الحافظ، ومع بابي حبيبي لإنكوا خلصتوا رحلتكم ورسالتكم في الدنيا، أنا بس غصب عني بفضفض عشان أنتوا هتوحشوني اوي".

واختمت قائلة: "بفضفض مع الناس الطيبة اللي دعائهم بيطمني عليكم ويصبرني، ربنا يرحمكو ويسعدكو يا حبايبي يا أغلي الناس".

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