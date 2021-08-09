نجم "مسرح مصر" يعقد قرانه بدون طقوس احتفالية بسبب دلال عبد العزيز

المصدر: مروة سليم - دبي

احتفل الممثل المصري علي ربيع بعقد قرانه أمس على فتاة من خارج الوسط الفني، دون أي طقوس احتفالية، وذلك بسبب وفاة الفنانةالراحلة دلال عبد العزيز.

وحرص ربيع على عدم الإعلان عن الخبر تماما، أو إبداء أي علامات لعقد القران، حيث لم ينشر أي صورة من الزفاف عبر حساباته أو حسابات أي من زملائه على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأعرب ربيع قبل عقد القران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة" المصرية عن حزنه الشديد لوفاة الفنانة دلال عبد العزيز، قائلا"كنت متوقع أنها ستتعافى من وعكتها الصحية في أقرب وقت".

وأوضح ربيع خلال المداخلة أنه كان على تواصل دائم مع ابنتها الفنانة دنيا للاطمئنان على صحة والدتها، قائلاً "كنت بتواصل مع دنيا طول الوقت للاطمئنان على صحة الفنانة دلال عبد العزيز، حزنت عليها، وكان نفسي تقوم بالسلامة وتبقى كويسة".

وتابع قائلا "عملت مع الفنانة الراحلة وكانت تقوم بدور أمي وكانت طيبة جدا توزع علينا طاقة إيجابية خلال التصوير، وفخور إني مثلت معها".

يذكر أن نجم مسرح علي ربيع تربطه علاقة صداقة وطيدة بالفنانة الراحلة وابنتيها، وسبق وقدم دور البطولة أمام النجمة دنيا سمير غانم فى مسلسل "لهفة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news