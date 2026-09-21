13 قائداً من الحكومة والأعمال والجامعات يرسمون مستقبل التعليم العالي في دبي

دفعت دبي بخطوة جديدة نحو تقليص الفجوة بين مخرجات الجامعات واحتياجات سوق العمل، عبر تشكيل اللجنة التأسيسية لشبكة قادة التعليم العالي، التي تجمع 13 قيادياً من الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال والجامعات، للعمل على مواءمة البرامج والمهارات والبحث العلمي مع التحولات المتسارعة في الوظائف والاقتصاد.



وأعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمّع دبي للمعرفة، تشكيل اللجنة وتسمية المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في الهيئة، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، والنائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، مروان عبد العزيز جناحي، رئيسين مؤسسين مشاركين للشبكة.



وتركز الشبكة على أربعة محاور رئيسية هي: التعليم وتطوير المهارات، وريادة الأعمال والابتكار، واقتصادات المستقبل، والبحث والتطوير، بما يضع الجامعات وقطاعات التوظيف وصناعة القرار على طاولة واحدة لتحديد المهارات المطلوبة مستقبلاً، وتعزيز جاهزية الخريجين، وتسريع البحث والابتكار.



وتضم اللجنة التأسيسية قيادات من قطاعات حكومية وتكنولوجية ولوجستية وصحية ومالية وطيران وتعليم عالٍ، في توجه يستهدف بناء شراكة أكثر مباشرة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات التي تستقبل خريجيها.



وكانت شبكة قادة التعليم العالي قد أُطلقت عام 2025 بمبادرة مشتركة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، بهدف بناء جسور تعاون بين التعليم العالي وقطاعات الأعمال، وتنمية المواهب والمهارات المرتبطة باحتياجات سوق العمل المتغيرة.



وتدعم الشبكة توجهات دبي لتعزيز اقتصاد المعرفة، ومواءمة منظومة التعليم العالي مع أجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية التعليم في دبي 2033، إلى جانب الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الأعمال.



وقال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، إن شبكة قادة التعليم العالي تعكس الالتزام بتعزيز منظومة التعليم العالي في دبي، وبناء روابط أقوى بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال والجهات الحكومية.



وأضاف أن جمع القيادات ضمن إطار مؤسسي يسهم في مواءمة مخرجات التعليم العالي مع أولويات المهارات والبحث والابتكار التي ترسم مستقبل دبي، ويدعم رؤية استراتيجية التعليم في دبي 2033 لبناء رحلة تعليمية مترابطة تمتد من الطفولة المبكرة إلى التعلم مدى الحياة.



من جانبه، أكد مروان عبد العزيز جناحي أن التعاون الوثيق بين المجتمع الأكاديمي وقطاع الأعمال والجهات الحكومية يمثل ركيزة لترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية للتعليم العالي، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة سيعملون على تعزيز الحوار والتعاون بما يدعم الابتكار والبحث وتنمية المهارات.



وخلال عامها الأول، ستعمل الشبكة على تكثيف الحوار الاستراتيجي بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية، ودعم البحث والابتكار، واستكشاف فرص تعاون جديدة بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع الأعمال والجهات الحكومية، بما يحول الشراكات إلى مسارات عملية ذات أثر في منظومة التعليم وسوق العمل.

وتضم اللجنة التأسيسية لشبكة قادة التعليم العالي 13 عضواً يمثلون الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع الأكاديمي، هم: النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة، مروان عبد العزيز جناحي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات والبحوث والبرامج في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس مروان بن حيدر، ونائب المدير التنفيذي والمدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في «دبي الصحية»، ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية الدكتورة حنان السويدي.

كما تضم نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الموظفين والاستدامة في «دي بي ورلد» – دول مجلس التعاون الخليجي، مروان الجسمي، والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي، علياء حسين الزرعوني، والنائب التنفيذي لرئيس الموارد البشرية في مجموعة طيران الإمارات، أوليفر غروهمان، ومدير جامعة دبي الوطنية، فيكتور فان دير خيس، والمدير العام لهيوليت باكارد إنتربرايز في الإمارات وإفريقيا، أحمد الخلافي.

وتضم كذلك عميد جامعة بيرمنغهام في دبي، البروفيسورة يسرى المزوغي، ورئيس جامعة ولونغونغ في دبي، البروفيسور محمد فال محمد سالم زين، ورئيس منظومة البحث والتطوير والابتكار في مؤسسة دبي للمستقبل، خليفة القامة، ونائب الرئيس المساعد في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جيف ستراتشان.